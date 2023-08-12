中国7月人民币贷款增幅降至14年新低

中国人民银行公布的数据显示，7月份人民币贷款规模增幅降至14年来的新低，反映尽管中国央行持续降息，国内需求仍疲弱，通缩压力加剧。

综合新华社、路透社、彭博社等报道，中国央行星期五（8月11日）公布，7月份中国人民币贷款增加3459亿元（人民币，下同，约646亿新元），同比少增3498亿元，环比降89%，为2009年末以来最低水平，也远低于彭博社分析师预期的7800亿元增幅。

作为广义信贷指标的7月份社会融资规模增量为5282亿元，比上年同期少2703亿元，远低于预期；7月底社会融资规模存量为365.77万亿元，同比增长8.9%；广义货币供应量（M2）同比增速放缓至10.7%，为2017年以来的最低增速。

此前6月份人民币贷款增加3.05万亿元，社会融资规模增量为4.22万亿元，月底社会融资规模存量同比增长9%，同时M2同比增长11.3%。与前值相比，7月份的四大信贷数据全线回落，尤其新增贷款和社融增量呈断崖式下滑。

数据也显示，由于房地产行业债务危机加深，7月份家庭贷款（主要是抵押贷款）减少了2007亿元，远低于6月份的增幅9639亿元，同时企业贷款增幅从6月份的2.28万亿元降至2378亿元。

路透社称，由于季节性原因，中国贷款总量通常会在7月份回落，但降幅之大仍让专家们感到意外。就在上述信贷数据公布前几天，中国官方才公布消费者物价指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）同步收缩、进出口数据下滑，加大了中国政府出台更有力刺激措施的压力。

中国央行今年6月将作为短期政策利率的公开市场操作七天期逆回购利率下调10个基点至1.9%，这是央行10个月来首次下调相关利率。但彭博社称，7月份低迷的信贷数据显示，这次的降息仍不足以提振经济信心。

法国兴业银行首席亚洲宏观策略师常基龙（Kiyong Seong）说，这份数据“令人非常失望”，证明了中国经济复苏的脆弱状态。他也预计，中国央行近期进一步放松货币政策的可能性正显著上升。

英国伦敦经济研究机构凯投宏观（Capital Economics）也认为，中国央行的政策利率最快下周二（15日）继续下调，中国政府随后几个月发行政府债券的可能性也会大幅增加。

数据公布后不久，离岸人民币星期五扩大跌势，一度下跌0.2%至1美元兑7.2558元人民币，为7月7日以来的最低水平。