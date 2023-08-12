王毅批美借仁爱礁争议煽风点火 挑动中菲之间是非

目前正在亚细安访问的中国外交部长王毅谈及南中国海局势时说，美国借仁爱礁争议煽风点火，在中菲之间挑动是非，以服务美国自身地缘政治战略。

据中国外交部官网星期六（8月12日）发布的消息，中共政治局委员、中国外交部长王毅在访问新加坡和马来西亚期间同两国政要就当前南中国海局势交换看法时，阐明中方立场。

王毅说，多年来，在中国和亚细安（中国称东盟）共同努力下，南中国海局势实现总体稳定，也为各自发展提供了良好环境。而美国等一些势力唯恐南中国海不乱，不断在这一海域兴风作浪。最近又借仁爱礁争议煽风点火，在中菲之间挑动是非，怂恿对抗，破坏南中国海和平安宁，以服务美国自身地缘政治战略。

王毅表明，中方希望地区国家对幕后黑手保持必要警惕，把维护南中国海和平稳定的主导权掌握在自己手中。中方已多次提出愿同菲律宾通过双边对话妥处存在的分歧。希菲方恪守以往达成的共识，珍惜双边关系改善积累的互信，尽快同中方相向而行，寻求管控海上局势的有效途径。

他最后强调，中方愿同亚细安各国一道，加快推进“南中国海行为准则”磋商，争取早日达成行之有效、富有实质意义、符合包括《联合国海洋法公约》在内国际法的地区规则。中方相信，中国和亚细安国家完全有能力、有智慧维护好南中国海的和平稳定，建设好共同家园。

中国外交部星期二（8日）再次回应菲律宾补给船遭中国海警水炮驱赶事件时，敦促菲律宾立即从仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）拖走“坐滩”军舰，恢复仁爱礁无人无设施的状态。此前，中国外交部曾就美国国务院称中方对菲海警的武装攻击触发《美菲共同防御条约》回应时，敦促美方停止利用南中国海问题搬弄是非，切实尊重中方在南中国海的领土主权和海洋权益。

菲律宾总统小马可斯星期三（9日）否认马尼拉曾承诺中国会移除一艘在南中国海作为军事前哨的搁浅军舰，并称若果真有这样的协议，应视为已撤销。

菲律宾西部司令部司令卡洛斯星期四（10日）发声明说，菲律宾正考虑翻新在南中国海作为军事前哨的一艘搁浅军舰，以加强马尼拉对有主权争议的阿云津礁的控制权。