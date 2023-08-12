陕西全省处理医疗反腐涉案人员937人

中国医疗系统掀起反腐整顿之风，中共陕西纪委监委公布，全省共处理医疗腐败涉案人员937人，退还患者及家属“红包”3470个。

据陕西纪委监委网站“秦风网”消息，陕西纪委监委星期五（8月11日）公布六大领域专项整治进展中医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治工作情况。

报道称，全省组织各级卫生健康、医保、药监等行政部门及各级各类医疗机构，通过官方网站、门诊大厅等场所公布专项整治投诉举报电话、邮箱，并随机对202家卫生健康行政部门、省市县医疗机构举报电话畅通情况进行抽查。

截至8月上旬，全省各级共收到专项整治问题线索2521件，办结2371件，处理人员937人。47件问题线索移交至纪检监察机关。

全省累计组织3万2476家行业行政部门、医疗卫生机构开展自查自纠，医院排查临床科室和职能科室2万3331个，自查发现问题7994个，已整改问题7390个，其余问题加快整改中。

此外，通过持续推进医疗机构及工作人员廉洁从业行动，各级卫生健康行政部门、医疗机构全面建立行风建设工作体系，提升行风管理软硬件水平，构建形成打击”红包”、回扣等行风问题的长效机制。

报道称，今年以来，通过主动归还、冲抵住院费等形式，累计退还患者及家属”红包”3470个。

中国近期掀起医药领域反腐行动，北京、重庆、海南、云南、四川等多地卫健委本月相继公布医药领域腐败问题集中整治举报方式，举报对象包括有许可审批审核权的行政单位、医疗卫生机构、社会组织、医药企业、经销商、医药代表等。举报内容则涉及药品、器械、耗材“带金销售”、医药领域行政管理部门以权寻租等各类腐败问题。