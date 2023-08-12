柯文哲主张核二核三延役 启动核四检验

台湾民众党总统候选人柯文哲发表能源政见，认为新时代能源政策不能固守旧思维，主张台湾第二和第三核能发电厂应延役，并尽快对第四核能发电厂（龙门核能发电厂）进行检验。

柯文哲星期五（8月11日）晚在脸书发文说，新时代能源政策不该抱着神主牌，固守旧思维。他指出，2050年达成净零碳排已是全球趋势，如今全球各大品牌都已加入倡议，转用绿电、促进能源转型，但台湾许多厂商希望取得绿电凭证却抢不到，台湾持续缺乏绿电的事实，让许多企业越来越丧失竞争力。

他批评民进党面对这样的国际趋势仍全力押注天然气发电，柯文哲认为，燃烧天然气不但会加剧碳排问题，且在国际局势变更下，天然气能源价格变动剧烈，让台湾能源供应曝露在高风险之下。

柯文哲续称，国民党总统参选人、新北市长侯友宜提出的能源政策则回避企业需要绿电、且需求越来越高的事实。他表示，看不到侯友宜对于再生能源发展需要同步提升输配电、储电的做法与路径。

柯文哲主张，台湾要更大力道增加再生能源比例，让“零碳产业”成为“台湾10年愿景工程”，10年内实现电动车辆及充电桩数量翻五倍的目标，达到台湾电网智慧化，让洁净、稳定、永续、效率成为台湾能源的代名词。

柯文哲认为，核二核三应该延役，并尽速检验核四。至于第一核能发电厂，他认为核一已进入除役阶段多年，许多配件难以取得，延役不但缓不济急，徒增社会纷扰，更别提新北市府与台电为了高阶核废料的干式储存场争吵多年，根本上减少了核一厂在2028年延役、再发电的可能性。

柯文哲说，台湾一边要大力推动能源转型、一边要改善电力管理效率，他会加速更新电网，增加智慧供电与储电装置，用高效储能、智慧增能，建置兼具“集中和分散”搭配的多元电力系统，因应国际减碳压力，建构能源安全、达到净零碳排与环境永续的目标。

侯友宜上星期三（9日）发表能源政策，主张将核电正式列入能源选项，并承诺当选总统后，第一任期内将完成核一、核二、核三检查检修工作，安全延役，邀请顶尖核能安全学者专家成立核四总体安全审查委员会，在安全无虞的情况下，推动核四安全重启。