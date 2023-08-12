中国官媒：唱衰中国只会反复碰壁

美国总统拜登称面对经济和人口问题的中国是“定时炸弹”，中国官媒新华社发文回应指拜登“又玩起拿中国说事的老把戏”，并称西方媒体“唱衰中国，只会在事实面前反复碰壁。”

拜登星期四（8月10日）在犹他州的政治筹款活动上说，中国正面对经济和人口问题，他担心这个全球第二大经济体会因此变成可能威胁全球其他地区的“定时炸弹”。

新华社星期五（11日）发出题为《唱衰中国，只会在事实面前反复碰壁》的时评文章，直指美国国内困局难解，拜登“又玩起了拿中国说事的老把戏”。

文章说，近期少数美西方媒体拿中国经济短期波动数据做文章，蓄意放大风险挑战，而事实上，“中国经济恢复向好，主要宏观指标总体改善，成绩有目共睹”。

文章列举数字强调，与发达经济体相比，中国经济上半年增速遥遥领先，“不仅在量的合理增长上取得新成效，更在质的有效提升上实现了新进展”。

文章指出，某些西方媒体用预设的导向、片面的视角和不适配的观点“打量”中国，“选择性失明”有违观察一国经济全面、辩证、长远的专业视角，完全脱离中国经济的实际，而根源正是“意识形态的心魔在作祟”，无法坦然面对国际力量格局的深刻变化，“企图通过散布消极言论动摇对中国的信心，阻碍中国发展的脚步”。

文章最后强调，中国经济从来都是“在攻坚克难中发展、在风雨洗礼中成长、在砥砺奋进中壮大”，中国对风险挑战有着清醒的认识，中国宏观政策工具箱里仍有足够的选项。

另据彭博社和路透社报道，在拜登称中国为“定时炸弹”的一天后，美国白宫反驳了有关拜登正强化涉华言论的观点。

美国国家安全委员会发言人柯比星期五说，拜登所指的“定时炸弹”，是中国国内经济和社会紧张局势，可能影响北京与世界的互动方式。

柯比驳斥美国“言辞变得更为尖锐的观点”说：“我们在批评中国方面向来是一致的，无论在本区域或更广泛地区，在言语和实际行动层面，在我们认为符合自身最大利益以及盟友和合作伙伴利益的时间与场合，我们都会这么做。”