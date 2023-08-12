澳总理吁中国释放被拘三年的澳洲籍华裔记者

澳大利亚总理阿尔巴尼斯呼吁中国政府释放被拘押三年的澳洲籍华裔记者成蕾。

综合法新社和路透社等报道，阿尔巴尼斯星期六（8月12日）到访昆士兰时对记者作出上述表述。阿尔巴尼斯说，他担心成蕾的身体状况。

成蕾被中国以涉嫌国家安全罪拘留三年后，首次发表公开信，描述自己在中国被关押的经历。成蕾向澳洲驻华领事人员口述她在牢房的情况，称她一年只能在阳光下站10小时，而她最想念的是两个孩子。

成蕾的男友科伊尔星期四（10日）向澳洲媒体和社交平台X（原称推特）发布这封信件。

在被问及是否关注成蕾的情况时，阿尔巴尼斯说：“我当然关注，成蕾应该获释。（被关押）三年确实太长了。成蕾是澳洲公民，不应受到这样的待遇。”

阿尔巴尼斯说，澳洲已在“最高层级”施压，要求释放成蕾，并将在“澳洲与中国（官员会面）”时持续这么做。“重要的是，她身为澳洲人所被赋予的人权必须受到尊重”。

阿尔巴尼斯已受邀访华，但尚未确定具体日期。他星期五（11日）受访时说，释放成蕾不能是他访华行程是否成行的前提，并称这类行程“不该被当做交易”。

曾经是中国国营电视台财经节目主播的成蕾，在2020年8月因涉嫌为境外提供国家秘密罪被北京当局拘留。中国法院2022年3月31日闭门审理该案件，但至今尚未有判决，中国官方也并未公开成蕾具体的涉案细节。