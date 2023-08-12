中基协：中国拟加强对冲基金监管报道不属实

针对有外媒报道指中国拟加强对冲基金监管，中国证券投资基金业协会回应，相关报道不属实。

彭博社星期五（8月11日）报道，中国拟加强对冲基金监管，最快9月生效的规则草案将对中国对冲基金实施最低1000万元人民币（约186万新元）的资产规模限制。

据中国澎湃新闻报道，中国证券投资基金业协会（以下简称中基协）星期五在答记者问时说，上述报道不客观、不属实。

中基协指出，今年9月1日起开始施行的是中国国务院发布的《私募投资基金监督管理条例》（以下简称《条例》），但《条例》未对基金最低规模做出具体规定。

今年2月24日，中基协发布《私募投资基金登记备案办法》（以下简称《办法》）及配套指引，并已于5月1日起施行。为确保新旧规则有序衔接过渡，降低对存续私募基金产品影响，《办法》按照新老划断的原则，对施行前已提交办理的登记、备案和信息变更等业务，仍按照原规则办理。

中基协表示，近年来，私募基金监管基础性法规制度日趋完善，私募基金行业进入到高质量发展新阶段，行业呈现健康发展态势。中基协将不断完善行业规则，强化日常自律管理，推进优化政策环境。

今年4月28日，中基协就《私募证券投资基金运作指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》）公开征求意见。目前，《指引》尚处于意见整理阶段，协会将充分吸收行业意见，对《指引》进行完善。