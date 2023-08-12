中国官媒称一带一路论坛大多邀请发展中国家

中国官媒引述知情人士说，将于今年秋季举办的一带一路高峰论坛邀请的多数是发展中国家领导人，驳斥西方国家领导人回避出席一带一路论坛的说法。

美国《华尔街日报》7月29日刊出的报道称，法国、德国、意大利和其他一些欧洲国家领导人不打算参加于今年秋季举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。报道还称，这些国家的反应冷淡，表明中国的全球外交雄心面临着更大的挑战。

对此，中国官媒《环球时报》星期六（8月12日）发出报道反驳上述说法。一名熟悉论坛筹备情况的知情人士说，本届高峰论坛邀请的绝大多数是发展中国家领导人，外媒所提到的一些发达国家领导人本就不在邀请之列，“回避与会”的说法并不成立。

知情人士说，中国举办高峰论坛的核心目的是共谋发展，且共建“一带一路”的参与方以发展中国家为主，因此受邀与会的绝大多数国家领导人来自发展中国家。

这名人士还称，事实上，在了解到“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年举办后，很多国家主动联系中方，表达本国领导人希望获邀参加高峰论坛的强烈意愿。“一些西方媒体和个别人士大可不必自我贴金、自作多情，高峰论坛的成功与否不取决于发达国家与会的数量。”

但知情人士也称，法国、德国等国家“如果希望出席本届高峰论坛框架内的相关活动，中方持开放欢迎的态度，并会结合整体安排统筹考虑”。

俄罗斯总统普京已确定10月访问中国，出席“一带一路”论坛。