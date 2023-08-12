中国官媒：不宜夸大CPI阶段性回落影响

中国7月份消费者物价指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）同步收缩，引发外界对经济可能陷入通货紧缩的担忧。但中国官媒称，中国经济情况不符合通货紧缩典型特征，CPI阶段性回落的影响不宜夸大。

中国官媒《经济日报》星期六（8月12日）刊登评论文章，称中国经济总体来看保持正常增长态势。从各项经济指标和市场反映情况看，7月份CPI虽然同比下降，但环比转为上涨，当前物价已呈触底企稳态势，预计年内物价拐点已现，8月份后CPI有望开始逐步上行。

文章说，局部领域价格涨幅为负、物价涨幅暂时为负等现象值得重视，但不应将其简单与通货紧缩划等号。中国上半年国内生产总值同比增长5.5%，明显快于去年3.0%经济增速，也明显快于过去三年4.5%年均增速；流动性也保持了合理充裕，6月末广义货币供应量（M2）、社会融资规模存量、人民币各项贷款均同比增长并保持在高位。

文章称，无论是经济增长还是货币供应量，都不符合通货紧缩的典型特征。历史上中国也曾多次出现CPI阶段性下行现象，均未明显影响宏观经济运行的总体走势。

文章称，今年以来，CPI涨幅总体回落，主要受到输入性、周期性因素和去年同期高基数等多重因素影响，也反映出供需恢复不匹配的现状，但更多积极信号已显现。在服务消费恢复带动下，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅比上个月扩大0.4个百分点，超出市场预期；7月份核心CPI的明显回升，表明中国居民消费需求正在持续恢复。

但文章坦言，也要看到今年以来对通缩的担忧，反映出对总需求不足的关注。当前中国经济运行面临来自国际国内新的困难挑战，国际市场需求减弱，国内需求不足。要更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过大力推动就业等措施，增加居民收入，把促进消费恢复的系列政策措施落实落细，增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性。

文章最后说，随着存量措施与增量政策协同发力显效，供需缺口也将进一步弥合，加之去年同期高基数因素逐步消除，预计下半年物价涨幅可能逐步回归至往年均值水平，全年CPI呈现U型走势。从中长期看，中国经济总供求基本平衡，货币条件合理适度，不存在长期通缩或通胀的基础。