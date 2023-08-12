港媒：中央力挺建制派组织10月举行就职典礼

香港媒体报道，中国中央政府力挺的建制派组织将于10月举行就职典礼。

《星岛日报》星期六（8月12日）引述建制派消息人士报道，由港区省级政协委员联谊会主席郑翔玲牵头创建的香港中华联谊会，获得中共中央统战部的大力支持，将于10月19日举行就职典礼。

建制派人士透露，香港中华联谊会其实是中华海外联谊会（海联会）在香港的“分店”，郑翔玲牵头筹建的消息近期已在建制圈子流传。海联会是全国性社会团体，为中央统战部的外围组织，由中共政治局委员、中央统战部部长石泰峰兼任会长，香港方面有300多位理事。

完善选举制度后的选举委员会增设全国性团体香港成员代表界别，海联会是五大团体之一，郑翔玲、曾志伟等就以海联会理事身份晋身选委会。

有“中国医学界铁娘子”之称的郑翔玲，是正大制药集团总裁，近年在建制圈子颇为活跃。她虽然并非中国全国政协委员，但担任香港友好协进会副会长、港区省级政协委员联谊会主席。

据悉，郑翔玲已经以创会会长身份发出邀请函，称将于10月19日晚在湾仔会展中心举行香港中华联谊会成立暨第一届理事会就职典礼，届时港府、香港中联办、中央驻港国安公署、外交部驻港特派员公署、解放军驻港部队等方面领导和1000多名爱国爱港知名人士将出席。

邀请函称，成立香港中华联谊会，是根据香港社会工作发展需要和港区海联理事们长期以来的要求，并获得中央统战部支持，为316名现任海联理事和700多位荣休理事搭建一个活动平台、学习平台和 工作平台，为推动香港由治及兴、为强国建设和民族复兴，作出新的贡献。