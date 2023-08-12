一中国公民赴美见网友失联 中领馆：已联系警方查找

一名中国公民近日赴美国南加州地区与男性网友见面并共同旅行后与家人亲友失去联系。中国驻洛杉矶总领事馆星期六（8月12日）发布消息说，已迅速联系当地警方查找其下落，目前查找仍在进行中。

据中国驻洛杉矶总领事馆官方公众号消息，中国驻洛杉矶总领事馆获悉中国公民赴美与男网友见面失联后，迅速联系当地警方查找其下落，并与当事人家属保持沟通。

总领事馆还说，今年7月以来已多次发布关于加强安全防范的领事提醒，现再次提醒已在或拟来领区旅行的中国公民，在当地外出旅行务必提高安全风险意识，提前了解当地安全风险和治安状况。

总领事馆还提醒，不要轻易与陌生人交往、同行或搭便车，避免单人出行或前往人烟稀少、自然条件恶劣地区，不轻易透露个人信息，不显财、不露富，同家人保持经常性联系，及时将拟前往的具体地点、停留时间、酒店电话等信息告知亲友。

另据南方都市报星期六报道，根据失联女子的朋友和家人在社交媒体上发布的信息，失联女子名叫金芳，在中国广东生活。金芳在网上认识了一位来自美国加利福尼亚州的男子，并与他通信了六个月的时间。

美国加州圣贝纳迪诺警局莫龙戈盆地分局8月2日在官方账号发布消息称，当地警方获报，一名47岁中国女子金芳（Fang Jin）在7月22日最后一次与朋友取得联系后失踪。金芳7月14日从中国飞往加利福尼亚州的洛杉矶市。此后，她从洛杉矶市搭乘火车前往棕榈泉地区，一名男子开车将她接走，并计划带她在莫龙戈盆地附近游览。

警方称，金芳最后一次通过手机与朋友取得联系的时间是7月22日，她原本计划在莫龙戈盆地的一处地点野营，但至今下落不明。