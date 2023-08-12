国民党驻美代表：侯友宜访美旨在展示可预测性

国民党总统参选人侯友宜预计9月访美，国民党驻美代表、国际事务部主任黄介正说，侯友宜访美的最大目的，是向美国展示侯友宜的稳定性和可预测性，以及让侯友宜了解美国对台湾和两岸的看法。

综合台湾《自由时报》和中央社报道，黄介正星期五（8月11日）接受网络节目专访时说，国民党是执政过的大党。他认为，侯友宜访美最重要的目的，就是要让美国人了解侯友宜的稳定性和可预测性，不会有意外的施政风格。

另一方面，黄介正说，如果侯友宜当选台湾总统，就很难再访美与美国政治人物交流。因此，让侯友宜直接到实地去了解美国人当前对台湾和两岸问题的看法，是非常重要的。

“去美国最大的功能，是战略情搜与战略判断，而不是应试、考试”，黄介正认为，侯友宜的稳定性强，且慎谋能断。

针对节目主持人黄光芹质疑，侯友宜遇到两岸议题时完全答不出来，也完全不了解“一法三公报”“六大保证”等，如何带来稳定性。黄介正说，美国人要看的是侯友宜对台海形势的判断，而不是看侯友宜如何解释“一法三公报”。

他也称，侯友宜不可能只会说“誓死捍卫台海安全”。在每次出席相关会议、或是与外国友人会面前，侯友宜都会细读幕僚提供的资料后，再进行讨论，所以他认为侯友宜在问题分析的系统性上，不会有什么问题。