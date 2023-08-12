邓亚萍发声明：涉贪被查传闻纯属造谣污蔑

针对近日有网络用户发布消息指中国奥运会冠军邓亚萍涉嫌贪腐被带走调查，邓亚萍通过代表律师发声明辟谣，强烈谴责有关消息纯属造谣污蔑。

邓亚萍星期六（8月12日）在个人微博账号上发出律师声明，作出上述反驳。

根据声明，近日有网络用户在无事实根据情况下，通过今日头条、小红书、百度、新浪微博和微信公众号等网络平台以“体坛反腐”“乒乓球”“奥运冠军”“世界冠军”，及或“邓亚萍涉嫌贪腐、被带走调查”等关键字眼捏造或影射方式散布对邓亚萍的不实信息。这些信息的传播给邓亚萍的社会评价、社会形象和生活带来极大的负面影响。

邓亚萍代表律师郑重声明，有关“邓亚萍涉嫌贪腐、被带走调查”等消息纯属造谣污蔑，邓亚萍予以强烈谴责。相关网络用户应要停止以任何载体形式表达对邓亚萍的不实信息，已发布的应当全部删除。

声明强调，已对相关网络用户发表、传播的相关侵权内容进行了取证，保留对发表、传播不实信息等侵权主体进一步追究法律责任的权利。

公开资料显示，邓亚萍1973年2月6日生于河南省郑州市，是中国乒乓球“大满贯”第一人。她连续八年世界排名第一，夺得包括四枚奥运金牌在内共18次世界冠军。退役后，邓亚萍曾涉足多个行业，并深耕体育领域。