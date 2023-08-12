网传深圳医生被妻举报药品回扣等问题 官方介入调查

近日网传深圳南山医院整形科医生刘飞被妻子实名举报药品回扣等问题。深圳南山区卫生健康局星期六（8月12日）下午通报称，纪检监察机构已介入调查。

账号为“万紫千红的榴莲”的网民通过微博发出举报信，自称是刘飞的妻子，指刘飞每年拿药品回扣可以达十几万（人民币，1元人民币约0.19新元）；利用职务之便收受患者的购物卡、贵重首饰、名茶名酒、还有医药代表的现金等；在未取得合法执业资格的情况下非法行医；出轨成瘾，在实习期就与已婚护士保持长期的不正当男女关系。

该账号还称，手里有大量相关腐败证据，包括灰色收入原件和出轨的移动硬盘。

深圳南山区卫生健康局星期六通过官方公众号“健康南山”通报称，网络出现有关南山医院整形科医生刘某的实名举报信，该局高度重视，纪检监察机构已介入调查。

中国近期掀起一场前所未有的医疗反腐风暴，国家卫生健康委员会7月21日与教育部、公安部等10个部门召开视频会议，部署开展为期一年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。据统计，中国各地今年已有近170名医院院长等高层被查，人数超过去年全年的两倍。

重庆、四川等多地星期五（8月11日）跟进公布集中整治举报方式，推升举报医疗行业人员的浪潮。中国网络本周每天都出现医疗干部被举报的情况，其中热传的两份举报文件牵涉深圳市南山区医院院长邓启文，以及湖南长沙湘雅三医院呼吸科主任孟婕。