李云泽京冀调研：保险理赔工作要做到应赔尽赔

中国国家金融监管总局局长李云泽赴北京市和河北省调研，要求全力以赴做好保险理赔工作，做到能赔快赔、应赔尽赔。

据国家金融监督管理总局网站消息，李云泽8月10日至11日带队先后赴北京市门头沟区、房山区和河北省涿州市，调研督导保险理赔和金融支持灾后恢复重建工作。

李云泽说，当务之急是全力以赴做好保险理赔工作。要坚持“特事特办，急事急办”原则，最大限度简化理赔流程和手续，切实做到能赔快赔、应赔尽赔；加大预赔付力度，主动靠前服务，尽可能提高预赔付比例，在大灾面前体现保险温度。

李云泽要求，加大金融支持灾后恢复重建工作力度。坚持急用先行，强化对灾毁房屋、农田、道路、供水供电通信等设施的金融支持，保障恢复重建的资金需求；主动对接受灾企业清单，综合采取调整还款计划、贷款展期续贷、降低融资成本等方式，助力受灾企业脱困；鼓励金融机构通过新增信贷规模、单列信贷计划等方式，主动对接水利等基础设施建设，助力提高灾害防范应对能力。

李云泽还要求，银行保险机构要健全应急保障机制，确保灾情期间金融秩序不乱、金融服务不断。全面排查营业网点、机房、自助设备等安全隐患，全力保障金融资产和重要数据安全，支持基本金融服务和关键基础设施稳定运行；尽快恢复受灾网点运营，力争在受灾较为严重区域做到保开门、保营业、保供应、保服务，避免出现金融服务真空；畅通线上服务渠道，保障受灾群众、受灾企业应急支取等金融需求，提供安全便捷金融服务。