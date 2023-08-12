中国外交部：中日关系处于改善发展关键阶段

中国外交部在中日和平友好条约缔结45周年纪念日就中日关系表态，称中日关系处于改善发展的关键阶段，呼吁日方恪守条约共识，排除干扰障碍，致力于构建契合新时代要求的中日关系。

中国外交部官网星期六（8月12日）以发言人答记者问的形式发布上述消息。发言人说，中日两国缔结的和平友好条约为双方交往确立了永不过时、历久弥新的原则和方向。45年来，中日关系长足发展，有力促进了地区和世界的繁荣稳定。

发言人强调，当前中日关系处于改善发展的关键阶段，希望日方同中方一道，以纪念缔约45周年为契机，重温条约精神，恪守条约共识，维护政治基础，加强合作互惠，排除干扰障碍，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。

中日和平友好条约缔结45周年纪念集会星期四（10日）在东京举行。日本前首相鸠山由纪夫、中国驻日本大使吴江浩出席并致辞。

吴江浩致辞时提到，45年后的今天，日本国内一些人似乎忘却了历史教训，渲染“中国威胁”，煽动“台海有事”，有人甚至扬言要强化威慑力，要立足于战，“这是危险言论”。

他强调，无论两国关系遇到多大困难和阻力，无论一些势力如何处心积虑挑动中日对立，双方都不能动摇初心，要切实遵循中日四个政治文件原则，合力维护两国关系大局。