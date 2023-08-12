台国防部：赖清德搭乘民航客机出访

台湾国防部证实，副总统赖清德搭乘民航客机出访巴拉圭。

据《自由时报》报道，台湾副总统赖清德星期六（8月12日）下午将启程出访巴拉圭并先过境美国，有别于总统蔡英文今年4月搭乘专机出访，赖清德此次则搭乘民航客机，外界关切台军方是否派出战机伴飞护航赖清德所搭乘的民航客机，国防部星期六回应，空军执行伴飞任务都有相关战备规定，此次空军没有伴飞任务。

台空军第三战术战斗机联队星期六举办2023年国防知性之旅-清泉岗航空嘉年华活动，空军司令刘任远上将亲自出席，国防部发言人孙立方少将在空中动态操演结束后接受媒体联访，对副总统赖清德出访的伴飞询问，作出上述回应。

中国大陆海事局星期五（11日）公告，将于8月12日中午12时至14日下午4时于东海进行军事演习。对于目前台海周边动态，孙立方说，在副总统赖清德出访期间，台军持续执行战备整备任务，利用联合情监侦手段，掌握所有台海动态，目前台海战备状况都正常。

台湾国防部星期六通报，从8月11日早上6时至12日早上6时，台军侦获中国大陆九架次军机和七艘次军舰在台海周边活动。

美国国务院发言人星期五（11日）在回应台湾《联合报》询问时透露，赖清德在过境美国期间，将比照台湾副总统过境惯例，与美国在台协会（AIT）主席罗森伯格会面。