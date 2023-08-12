港创科局长：美对华投资禁令不影响香港创科发展

香港创新科技及工业局局长孙东说，美国对华投资禁令将不影响香港的创新科技发展。

综合香港中通社和网媒“香港01”报道，美国总统拜登签署对华投资限制行政命令，限制美国企业对中国半导体、人工智能、量子科技三个领域的投资，香港也被纳入其中。

香港创新科技及工业局局长孙东星期六（8月12日）在一档电台节目上批评，美国对华投资限制是无理措施，港府表达强烈不满和反对。禁令或在短期内影响创科企业融资情况，但长远来说，不会影响香港创科发展的浪潮。

孙东说，创科企业短期内在融资方面不排除会遇到一点困难。但从长远来讲，只要香港丰富融资渠道，从中国大陆和世界其他地方吸引更多资本到港，加大引入人才的力度，禁令对香港创科发展不会有本质影响。香港创科策略将继续根据自身情况及国家所需发展，希望创造和平友好的营商环境，并加强与海外沟通。

对于香港创科人才流失，孙东说，港府正针对大学科研及人才投放资源，创造蓬勃的创科生态环境、友善的人才政策及生活环境，期望将前线科技人才，由目前的五万人增加至10万人以上。他透露，港府正研究以现金补贴吸引企业赴港。

香港正发展新田科技城，孙东说，河套深港园区的规划接近完成，部分海内外龙头企业表达有兴趣与港府共建大楼及基建发展，港府也租出部分单位供中小型创科企业。新田科技城规划将展开，目标是为香港经济提供新增长点及大量就业机会。