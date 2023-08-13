美派内政部长赴巴拉圭 赖清德无缘再会哈里斯

台湾副总统赖清德启程前往巴拉圭参加新任总统就职典礼之际，美国派出内政部长率团出席典礼，赖清德无缘再次与美国副总统哈里斯同框。

据台湾中央社报道，拜登星期六（8月12日）宣布，美方代表团将由内政部长哈兰德（Deb Haaland）率领，美国驻巴拉圭大使奥斯特菲尔德（Marc Ostfield）、联邦众议员杜瑞丝（Norma Torres）等人也将出席巴拉圭新任总统的就职典礼。

这意味着，赖清德在巴拉圭总统就职典礼上，将不会见到美国副总统哈里斯。赖清德去年1月代表民进党政府出席洪都拉斯新任总统卡斯特罗（Xiomara Castro）就职典礼时，曾与哈里斯同坐第一排，两人曾短暂寒暄致意，是美台副总统首次在国际场合自然互动。

赖清德星期六已正式启程前往巴拉圭，参加新任总统佩纳（Santiago Peña Palacios）和副总统阿里亚纳（Pedro Alliana）的就职典礼。赖清德在8月16日回程过境美国旧金山，参加侨宴后就搭机返台，预计8月18日凌晨抵达桃园机场，全程七天六夜。

北京已多次呼吁美国不要安排赖清德过境，并称将采取必要措施回应。中国海事局也在赖清德出访前夕（11日）宣布，将从8月12日中午12时到8月14日下午4时，在东海举行军事演习。

赖清德星期六在登机前表示，会与理念相同的国家会晤，让国际了解台湾坚持民主自由和人权，以及为维护印太和平所做的努力。

美国国务院发言人以背景说明方式回复台媒时说，台湾高阶官员过境美国符合长期惯例、美国与台湾非官方关系，并重申美国的一个中国政策不变。赖清德的过境符合副总统过境惯例。

美国国务卿布林肯7月在国务院发表谈话时曾说，考虑到飞行距离，过境为依循惯例作法；过去数十年间，台湾副总统已过境美国10次，这次是第11次，也是赖清德第二次过境美国，指“中国没有理由借故进行挑衅行径”。