碧桂园11只中国境内公司债星期一起停牌

陷入成立以来最大危机的中国最大规模房企碧桂园，开启了债务重组序幕，宣布旗下11只中国境内公司债券将从星期一（8月14日）起停牌，复牌时间另行确定。

据澎湃新闻报道，碧桂园星期六（8月12日）晚间宣布这一决定。

此次宣布停牌的发债主体为碧桂园地产集团有限公司和广东腾越建筑工程有限公司。涉及碧桂园地产集团发行的21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02和22地03、19碧地03、20碧地03、20碧地04公司债和一只私募债16碧地05，以及腾越建筑发行的一只16腾越02。此次公告没有包括境外债券。

据统计，上述11只债券余额约157.02亿元（人民币，下同，约29.3亿新元）。其中到期日最早的是余额39.04亿元的私募债16碧地05，将于9月2日到期；9月份到期的还包括21碧地04和20碧地03，余额分别为14.35亿元和20亿元。

宣布停牌的同时，碧桂园在公告中称，面对行业困难局面，发行主体公司及碧桂园本身始终坚决压实自身责任，协调各方资源，全力以赴保交付、保运营。后续公司也将继续稳妥推进各项经营策略和风险化解措施，保障公司可持续健康发展，维护投资者的合法权益。

公告称，碧桂园将尽最大努力做好销售，努力盘活酒店、写字楼、商铺等沉淀资产，同时加强内部管控，进一步精简组织、减少行政管理费用开支，改善经营效益，更好保障供货商、合作方等各利益相关方的权益。

碧桂园称，目前集团净资产充足、土储充裕，截至2022年年底，净资产约人民币3096亿元，总权益可售资源约人民币1万2083亿元，其中已获取的权益可售资源约人民币9555亿元。

据彭博社与路透社此前报道，碧桂园未能支付两笔应于8月7日支付、共计2250万美元（3036万新元）的美元债票息，令市场人士担忧其陷入流动性危机。

随后碧桂园星期四（8月10日）晚在港交所发布公告称，预计公司今年上半年将出现450亿元至550亿元的净亏损，并坦言“公司遇到了自成立以来最大的困难”。