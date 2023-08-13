中国大陆外交部批赖清德是“麻烦制造者”

针对台湾副总统赖清德访问巴拉圭期间过境美国，中国大陆外交部批评，赖清德顽固坚持“台独”分裂立场，是彻头彻尾的“麻烦制造者”。

中国大陆外交部官网星期天（8月13日）以发言人答记者问形式，发布针对赖清德过境美国的回应。

外交部发言人说，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对“台独”分裂分子以任何名义、任何理由窜美，坚决反对美国政府同台湾方面进行任何形式的官方接触。中方对美方执意安排赖清德“过境”窜美表示强烈不满，予以强烈谴责。

发言人指，赖清德顽固坚持“台独”分裂立场，是彻头彻尾的“麻烦制造者”。

发言人说：“美台勾连以‘过境’为幌子安排赖清德在美从事政治活动，严重违反一个中国原则，严重损害中方主权和领土完整。事实再次证明，当前台海局势持续紧张的根本原因，是台湾当局企图‘倚美谋独’，美方执意‘以台制华’。”

中国大陆外交部强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，履行不支持“台独”、不支持“两个中国”或“一中一台”承诺，停止任何形式的美台官方往来，停止纵容和支持“台独”分裂势力及其分裂活动，停止虚化掏空“一个中国”原则。

外交部发言人还说，中方正密切跟踪事态发展，将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。

中国大陆浙江海事局星期五（11日）宣布，将从8月12日中午12时到8月14日下午4时，在东海举行军事演习。

美国国务院发言人此前表态，称赖清德的过境符合台湾高阶官员过境美国的长期惯例，美国与台湾非官方关系，并重申美国的一个中国政策不变。

美国国务卿布林肯7月也提到，过去数十年间，台湾副总统已过境美国10次，赖清德此次过境是第11次，也是他本人第二次过境美国，指中国大陆“没有理由借故进行挑衅行径”。