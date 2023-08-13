中国多个新能源车品牌开启新一轮降价促销

继年初中国市场燃油车价格战给行业带来压力后，今年8月以来，已有约10家中国新能源汽车制造商开启了降价促销活动。业界研判，新能源车降价潮将要开启，且不排除部分车企出现逆周期的加码促销现象。

澎湃新闻星期天（8月13日）报道，据不完全统计，进入8月以来，已有极氪、蔚来、零跑、哪吒等10个品牌官宣了针对新能源汽车的促销活动。

其中，造车新势力极氪汽车8月11日宣布，对极氪001车型直接降价3万至3万7000元（人民币，下同，5600新元至6900新元），起售价降至26万9000元，这一售价将持续至今年年末。

同为造车新势力的哪吒汽车此前也发布七夕促销活动，宣布针对旗下2022款哪吒S车型降价3万元，售价最低降至15.98万。

除了造车新势力，传统车企旗下新能源品牌也推出了优惠活动。例如，长安福特官宣正式接手福特电马在中国市场的运营业务的同时，宣布推出包括立减4万元、8000元置换补贴、4000元增购礼在内的优惠。

针对这一系列降价优惠措施，江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔判断，下半年新一轮的价格战一定会开启，还可能会出现今年上半年的价格战的激烈场面。他指出，本轮价格战的成因，一方面是市场需求被去年的燃油车购置税减半政策及上半年价格战透支，车企需要通过降价拉动需求，另一方面则是市场竞争加剧。

张翔指出，中国汽车行业的发展已经发生质变。虽然连续13年成为全球最大汽车市场、连续8年成为全球最大新能源汽车市场，并成为了全球最大汽车出口国，但目前中国与发达国家汽车市场相比，行业集中度过低，车企有超过一百多家。”

他认为，中国汽车产业要继续做大做强，就必然面临产业升级，而提高行业集中度是必经之路，头部企业必然会通过降价来提升市占率，通过规模效应来淘汰中小企业。

针对车企促销活动是否预示着“价格战”的到来，中国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，目前传统燃油车价格较为稳定，不会出现新一轮价格战，而新能源车目前是小范围的阶段性促销，不能证明是新一轮价格战的开始。不过他也说，目前对于新能源车市场，还难以做出准确判断。

崔东树分析，上半年持续增强的大幅促销，扰乱了车市正常的价格走势，7月终端价格促销水平总体回归正常。但从保持曝光度、完成年度既定目标及形成下半年的销量势能等综合因素考虑，预计部分细分市场仍将保持常态化促销，不排除部分车企出现逆周期的加码促销现象。

乘联会数据显示，2023年7月乘用车市场零售销量为177万5000辆，同比下降2.3%，环比下降6.3%；今年以来累计销量约为1130万辆，同比增长1.9%，其中新能源车今年以来累计销量为372万5000辆，同比增长36.3%。乘联会预测，今年全年乘用车销量为2100万辆，新能源乘用车销量为850万辆。