中国驻德大使驳斥留学生间谍风险言论：是严重的“恐华症”

针对德国教育部长此前提出要警惕在德中国留学生学术间谍风险的言论，中国驻德国大使吴恳接受当地媒体专访时批评，这是严重的“恐华症”，“需要好好治一治”。

中国驻德国大使馆官网星期六（8月12日）发布吴恳接受德国《柏林报》专访的问答，表明上述立场。

吴恳批评，德国教育部长瓦钦格（Bettina Stark-Watzinger）有关中国留学生的言论，以及德联邦宪法保卫局近期发布安全提示，将中国有关机构列为情报部门的言论和做法，“歇斯底里、近乎癫狂”，是严重的“恐华症”。

他反问，按照这个的逻辑，德国驻华外交官、在华留学生及歌德学院等机构是不是也对中国构成间谍风险？有些国家开展大规模监听，触角深入自身盟友，曾有报道称甚至监听到了德国最高层，却没听说过德方发布过什么安全提示。

吴恳说：“可见，所谓安全提示完全是政治操弄，带不来半点好处，只会毒化合作氛围、污名化有关群体。我想奉劝德方一些人和机构，管好自己应该管的事情，让学生们安心读书。”

他强调，将中国留学生视为威胁，完全不符合事实。中国学生赴德留学不是从今天才开始的，我本人也曾在德留学；中德之间的体制差异也不是今天才出现的，自1972年中德建交便已存在。中国过去是、现在是社会主义国家，未来也将坚定不移走社会主义发展道路。

另一方面，针对德国政府可能在年内以潜在安全风险为由，在德国5G网路建设中逐步排除华为、中兴等中国科企的报道，吴恳认为，德国希望提高自身电信网络安全的关切可以理解，但不应以此为借口，将中德正常经贸合作泛政治化。

他强调，华为、中兴长期在德依法合规经营，如果又拿不出实质证据证明有所谓“安全威胁”，中方绝不会袖手旁观。

针对德国7月发布的首份“中国战略”，吴恳评价称，中德共识远多于分歧，合作远大于竞争，双方是伙伴而非对手。他指出，德国当前面临的挑战和问题并非中国造成，将中国视为“竞争者和制度性对手”不符合两国共同利益，希望德方秉持理性对中政策。“以意识形态为导向制定对中政策，只会加剧误解和误判。”

被问到对中德关系的态度时，吴恳说，他相信中德双边关系将继续向前发展。他指出，两国之间有很多共同利益，特别是在经济领域。“有谁会放弃（中国）这样的市场呢？德国人不来的话，总有人会来。”