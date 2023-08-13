内蒙古报告三例鼠疫病例 三人为亲属

中国内蒙古过去一周累计报告三例鼠疫病例，其中两名感染者为第一例病例的亲属。

据新华社星期六（8月12日）报道，内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗卫生健康委员会8月7日通报第一起鼠疫病例。

报道指，该患者已在定点医院进行救治，密切接触者已按要求及时进行隔离管控，均未出现异常情况，疫情处置相关工作正在有序开展。

苏尼特右旗政府官网星期天（8月13日）发布通报，称当地8月12日报告两例鼠疫确诊病例，为8月7日报告鼠疫病例的丈夫和女儿，均为同一家庭共同居住人员。

通报称，密切接触者均已按要求及时进行隔离管控，均未出现异常情况。通报没有说明三人是通过什么渠道感染。

通报强调，鼠疫可防、可治、可控，呼吁民众要理性认识、科学应对，不信谣、不传谣、不造谣。

通报提醒，公众在野外活动或作业时要穿长裤、长袖上衣，不在鼠类、旱獭、野兔等洞穴周围休憩，不挖刨动物洞穴，不捕猎、剥食、携带野生动物，避免被跳蚤叮咬。如出现发热、咳嗽、淋巴结肿大、腹泻等症状，要及时到发热门诊就诊排查。

中国疾病预防控制中心资料显示，鼠疫属于甲类传染病，是由鼠疫菌引起的烈性传染病，多借由鼠蚤传播。鼠疫存在于疫源地的野生啮齿动物中，是一种典型的自然疫源性疾病。

据新华社2022年7月报道，中国鼠疫病例主要发生在内蒙古、宁夏两地，过去四年间每年都有零星病例，累计报告了11起病例、四起死亡病例。