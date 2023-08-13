民进党立院党团总召：台湾不是麻烦制造者

台湾执政民进党立法院党团总召柯建铭强调，台湾不是麻烦制造者，并说副总统赖清德出访巴拉圭并过境访美时，会依循总统蔡英文的路线，让国际知道台湾维护印太和平所做的种种努力。

柯建铭星期天（8月13日）在脸书发文称，赖清德这一次出访，传达的讯息是要让国际社会了解台湾是坚持民主、自由、人权的地区，同时积极参与国际事务，并且让国际知道台湾维护印太和平所做的种种努力。

他写道：“这其实就是蔡英文总统过去一贯的路线，台湾不是‘麻烦制造者’，台湾是‘区域和平贡献者’，遇到威胁不屈服，得到支持不冒进，这八年来，我们一直如此，所以，这一次赖副总统的出访，做为蔡英文总统的特使，自然依循这样的路线，毕竟，说一套做一套，不是我们的风格。”

对于赖清德过境访美事宜，柯建铭说，据报有中国大陆动员的人士要来寻衅滋事，与上一次蔡英文访美时，一模一样的套路，显见中国大陆对此在意的程度。

柯建铭指国民党等台湾在野党也开始有所动作，附和中国大陆的行动，极力的想要矮化、丑化台湾的代表出访，心中只有选举，“毫无国家主权意识，令人十分感叹”。

赖清德已在星期六（12日）启程出访，并已经过境美国纽约。他将在返回台湾时，再次过境访问美国。

在赖清德出访前，中国大陆浙江海事局宣布，从8月12日起一连三天，在离台湾约500公里的浙江舟山群岛以东水域，进行军事演习，禁止船只驶入。

中国大陆外交部星期天再次批评赖清德过境访美安排，并指赖清德顽固坚持台独分裂立场，是彻头彻尾的麻烦制造者，也说中国大陆正密切跟踪事态发展，将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。