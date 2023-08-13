韩旅游业加紧营销准备迎接中国团队游客

随着中国放开赴韩团队游，韩国旅游和酒店行业开始快马加鞭，开发专门针对中国游客的旅游商品，并瞄准不久后即将到来的中国国庆节长假积极加强营销。

据韩联社报道，据韩国旅游行业人士星期天（8月13日）消息，模德旅行社正在检查酒店、购物中心、餐厅等境内旅游基础设施，加紧录用中文导游，同时携手韩国观光公社（旅游发展局）和各地方政府等，开发地区旅游商品。

乐天旅游开发公司则计划在济州天城度假区内的赌场新招聘400名员工，并在度假区内的14家君悦酒店餐厅新设可用中文点餐的系统，延长部分门店的运营时间，供中国游客尽享夜生活。

百乐达斯也正在开发吸引游客的商品，并计划举行韩国文化体验活动。乐天酒店首尔门店正在制定安排中国人员工进行促销的方案。新罗酒店则通过设在中国本土的办事处加强营销。

韩联社的报道称，2017年韩中围绕“萨德”的矛盾爆发后，中国时隔六年重启赴韩团队游。六年来，中国游客赴韩团队游受限，加上冠病疫情下旅游业受重击，导致韩国中低价酒店大批关门，可容纳团队游客的餐厅也多数停业，驾驶大巴的司机缺乏。因此行业认为有必要重整基础设施，细心筹备，做好迎接中国游客到来的准备工作。

另外，来韩中国游客的增加有望带动更多韩国人赴华旅游。模德旅行社和新罗酒店均预测，两国旅游交流将恢复正常。

中国文化和旅游部办公厅8月10日在官网发布关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游业务的通知，列入名单的78个国家和地区中包括韩国。