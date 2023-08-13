台外交部称赖清德过境美国规格未降

针对国民党立委质疑台湾副总统赖清德过境美国的规格不如以往，台湾外交部驳斥称，美国在台协会（AIT）主席罗森柏格两度推文欢迎赖清德，并明确期待与他在旧金山相会，立委刻意扭曲令人遗憾。

台湾外交部星期天（8月13日）在官网发布新闻稿称，罗森柏格（Laura Rosenberger）本人于美东时间8月11日及12日两度亲自在社交媒体平台X（前推特）发文，表达竭诚欢迎赖清德。同时，她也清楚说明她因参加家人婚礼而无法亲自在纽约相迎，并说期待与赖清德于旧金山会晤，赖清德也转发推文恭喜罗森柏格。

台湾外交部批评，在如此明确的资讯背景下，竟然还有立法委员作出错误表述与评论，令人费解，外交部也感到遗憾。

台外交部说：“理应提供民众正确资讯的国会议员及意见领袖，竟然刻意忽略公开资讯，发表臆测的讯息。外交部期盼与民众及各界共同努力，提升媒体识读能力。”

外交部也重申，台湾总统与副总统出访过境安排均有长期惯例。这次赖清德过境美国也不例外，美方循例依据“安全、便利、舒适、尊严”的原则提供各项协助，台美双方并在过程中充分协调、紧密沟通。

据《联合报》等台媒此前报道，国民党立委陈以信分析称，此次AIT主席未能到纽约接机，接机规格不若以往，体现美方盼赖清德此行低调，不欲中美关系受赖清德过境冲击。

陈以信认为，赖清德过境纽约，并非由AIT主席亲自接机，此举与过往惯例有所不同。他指出，2012年时任台湾副总统吴敦义出访多明尼加、过境纽约时，当时担任AIT主席的薄瑞光专程从夏威夷飞到纽约去接机，象徵美方高度重视台美关系。