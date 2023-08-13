港前官员：香港需要与东南亚国家合作引进人才资金

香港特区前官员认为，香港的经济模式过于狭窄，需要与东南亚国家合作，引进人才及资金。

香港财经事务及库务局前局长陈家强星期天（8月13日）在香港商台节目上说，香港经济模式过于狭窄，香港需要重新定位，不能过于依赖美国资金，亚洲将是世界经济发展其中一个重要板块，香港需要与东南亚国家合作，引进人才及资金。

目前是香港科技大学商学院兼任教授的陈家强认为，人才比钱财重要，强调要加强吸引人才赴港，吸引东南亚国家学生赴港升学，建立与香港的感情根基，同时要吸引欧美国家人才及企业，并相信香港生活多元化，有条件吸引人才赴港投资及居住。

他也认为，香港第二季经济增长较预期差，是受到外围环境影响，欧美地区加息及俄乌战事，使全球贸易量及消费需求下跌，影响香港经济复苏，但随着美国利率未来将见顶，相信香港经济在下半年的增长会较为理想。

香港官方数据显示，当地经济在今年第二季取得1.5%同比增长，低于经济学者的增长3.5%预测。

陈家强认为，美国将禁止当地资金投资包括香港在内的高新科技，将影响香港经济，并说目前美国基金考虑到中美关系，对华投资转趋审慎，最坏的情况是将会无美国资金赴港。

他也说，香港可以拓展其他地区的资金，及协助中国大陆优质公司赴港上市，发展好股票市场，并相信只要有钱赚，外地就会重新审视香港市场。