巴基斯坦武装组织称袭击中国工程师车队

巴基斯坦武装组织俾路支解放军声称，他们在星期天（8月13日）袭击了载着中国工程师前往巴国西南部瓜达尔港的车队。

据法新社报道，俾路支解放军（BLA）在声明中说，他们在瓜达尔袭击了一支中国工程师车队，并称袭击行动仍继续进行。

法新社引述消息人士报道，一支载有中国工程师的车队遭到袭击，但尚未得到官方证实。

中国《环球时报》报道，中方接机车队在瓜达尔警察局附近遭遇了袭击。中方人员共23人，车队包含三辆SUV（运动型多用途汽车），一辆面包车，均为防弹车。袭击过程中有简易炸弹爆炸，面包车受到了枪击，防弹玻璃有裂纹。

报道称，中方人员没有受伤情况，车队暂时停留在一个营地，有巴基斯坦安全部队守卫，总体情况安全。

瓜达尔港是中巴经济走廊的终点，中巴经济走廊旗下项目包括了新瓜达尔国际机场、瓜达尔东湾快速路。

中国国家主席习近平上个月底致信祝贺中巴经济走廊启动10周年庆祝活动时说，中国愿同巴基斯坦一道，将走廊进一步打造成为高质量共建“一带一路”的示范性工程。中国副总理何立峰也以国家主席习近平特别代表的身份赴巴基斯坦，出席在伊斯兰堡举行的庆祝活动。

法新社曾报道，外界认为，中巴经济走廊启动后，大量投资涌入巴基斯坦，但当地民众并没有从中受益。俾路支分离主义分子也声称，对多起中巴经济走廊项目袭击事件负责。