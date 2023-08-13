中国出台加大吸引外商投资力度24条措施

中国官方出台新措施，通过持续加强外商投资保护，落实外商投资企业相关税收优惠政策等等，加大吸引外商投资力度。

据新华社星期天（8月13日）报道，中国国务院印发的《关于进一步优化外商投资环境，加大吸引外商投资力度的意见》提出六方面24条政策措施。

意见提出提高利用外资质量，加大重点领域引进外资力度，发挥服务业扩大开放综合试点示范引领带动作用，拓宽吸引外资渠道，支持外商投资企业梯度转移，完善外资项目建设推进机制。

中国官方也提出保障外商投资企业国民待遇，保障依法参与政府采购活动，支持依法平等参与标准制定工作，确保平等享受支持政策。

在持续加强外商投资保护方面，意见提出健全外商投资权益保护机制，强化知识产权行政保护，加大知识产权行政执法力度，规范涉外经贸政策法规制定。

意见也包含提高投资运营便利化水平，优化外商投资企业外籍员工停居留政策，探索便利化的数据跨境流动安全管理机制，统筹优化涉外商投资企业执法检查，完善外商投资企业服务保障。

中国官方在加大财税支持力度方面提出，强化外商投资促进资金保障，鼓励外商投资企业境内再投资，落实外商投资企业相关税收优惠政策，支持外商投资企业投资国家鼓励发展领域。

意见也提出完善外商投资促进方式，健全引资工作机制，便利境外投资促进工作，拓展外商投资促进渠道，优化外商投资促进评价。

意见鼓励各地区因地制宜出台配套举措，增强政策协同效应。