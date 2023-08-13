中国驻巴基斯坦使馆：袭击车队事件未造成中国公民伤亡

中国驻巴基斯坦使馆以及驻卡拉奇总领馆证实，载着中国公民的车队星期天（8月13日）早上遭遇袭击，但未造成中国公民伤亡。

总领馆星期天晚间在微信公众号上说：“当地时间8月13日9时17分，瓜达尔港中方项目车队从瓜达尔机场返回港区途中遭遇路边炸弹袭击和枪击。未造成中国公民伤亡。”

中国驻巴基斯坦大使馆则在官网上说，在俾路支省瓜达尔港附近，载有中国公民的车队遭遇袭击。事件未造成中方人员伤亡，相关人员已得到妥善安置。

大使馆说：“中国驻巴基斯坦使馆强烈谴责这一恐怖主义行径。中国驻巴基斯坦使馆和驻卡拉奇总领馆已在第一时间启动应急预案，要求巴方对此次袭击事件进行彻查，严惩凶手，同时要求巴各级相关部门，务必采取切实有效措施，避免类似事件再次发生。”

大使馆也说，中国将继续同巴基斯坦一道，共同应对恐怖主义威胁，切实保护在巴中方人员、机构和项目的安全。鉴于当前安全形势，使馆也提醒在巴中国公民务必提高警惕，加强防范措施，确保生命和财产安全。

综合法新社和路透社报道，巴基斯坦武装组织俾路支解放军（BLA）声称，他们袭击了载着中国工程师前往巴国西南部瓜达尔港的车队，两名组织成员在这起事件中死亡。

俾路支解放军也称，他们展开的袭击行动已造成多人伤亡，但路透社报道，这则消息未得到其他报道证实。

一名高级警官则向法新社证实，两名袭击者被打死，并说三名巴基斯坦士兵受伤，击退袭击者的行动已经结束。

巴基斯坦参议员布格蒂（Sarfraz Bugti）在推特（X）发文说，没有中国公民在袭击中死亡，袭击者据报已被击毙。