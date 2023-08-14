袭击中国工程师车队 巴基斯坦激进组织两人被击毙

巴基斯坦激进组织俾路支解放军星期天（8月13日）在巴基斯坦袭击载有中国工程师的车队后，两名激进分子已被当地警方击毙。

综合路透社和法新社报道，俾路支解放军星期天早上9时30分在俾路支省瓜达尔袭击护送中国工程师前往瓜达尔港的车队，其中两名激进分子向中方车队抛掷手榴弹。

据报道，俾路支解放军旗下名为“马吉德旅”的自杀式袭击小队已声称对事件负责。

来自巴基斯坦三军公共关系部的信息称，巴基斯坦安全部队星期天在瓜达尔开展反恐行动，打死两名恐怖分子，三名安全部队士兵在交火中受伤。

依据中国官媒环球时报-环球网记者了解的情况，中方车队是在瓜达尔警察局附近遭遇袭击。中方人员共23人，车队包含三辆SUV，一辆面包车，均为防弹车。袭击过程中有一简易炸弹爆炸，面包车受到了枪击，防弹玻璃有裂纹。

袭击发生后，瓜达尔港进入高度戒备状态，市内道路交通处在封闭状态，进出该港口城市的道路已被封锁。《俾路支邮报》引述当地医院和知情人士的消息称，本次袭击造成多人伤亡。

中国驻巴基斯坦使馆星期天发布声明说，事件未造成中方人员伤亡，相关人员已得到妥善安置。

中国驻巴基斯坦使馆也表示，强烈谴责这一恐怖主义行径。中国驻巴基斯坦使馆和驻卡拉奇总领馆已在第一时间启动应急预案，要求巴方对此次袭击事件进行彻查，严惩凶手，同时要求巴各级相关部门，务必采取切实有效措施，避免类似事件再次发生。

彭博社报道称，在塔利班掌控阿富汗政权下，巴基斯坦一直担心恐怖活动溢出效应可能影响中国在当地的投资，包括“一带一路”倡议。巴基斯坦2021年7月也曾发生一起巴士爆炸案，导致包括九名中国公民在内的12名工人遇难。