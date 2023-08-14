中国渔船在东海抵抗海警执法九人被抓

中国海警查缉一艘疑在东海违规作业的渔船时遭遇暴力抵抗，海警舰艇受到渔船恶意撞击，九人当场被捕。

据央视新闻星期天（8月13日）报道，中国海警局直属第二局台州舰、中国海警局直属第三局万山舰在东海海域执行巡航任务时，发现一艘正在违规拖网作业的渔船。由于正处海洋伏季休渔期，中国海警局立即喊话示警，要求其停船接受检查。

据中国海警局称，渔船见到海警舰艇后拒不停船，并在逃避追捕期间将船尾的拖网割弃，同时将捕捞的渔获物倒入海中，以尝试销毁证据。

中国海警局直属第二局执法员李亦说，由于海警舰艇与渔船吨位相差较大，靠帮登检存在一定的风险，因此派出小艇对渔船进行登临检查，但该船在两舷后部都加装了钢刺和渔网，并派船员手持钢管阻止执法员登临检查。

经警告无效后，海警舰艇立即拦截渔船，但渔船仍拒不停船，还撞击海警船，导致渔船的右舷围挡部分破裂进水，只能被迫停船，执法员才成功登临并控制渔船。

经查，该渔船为钢制钓具渔船，船上共有犯罪嫌疑人九名，因违反伏季休渔期禁渔规定出海捕捞，并在海警舰艇依法查缉过程中暴力抗法，目前，案件正在进一步侦办中。

中国自1995年起在东海实施伏季休渔政策，原因是保护有关海域的渔业资源。在这期间，除钓具以外的所有作业类型均属违规。今年的东海海域伏季休渔从5月1日中午开始，至9月16日中午结束。