邓炳强率港保安局青年学员赴陕西北京考察

香港保安局局长将率领约50名学生前往陕西和北京进行参观访问，了解中国历史文化和最新发展。

据星岛日报报道，邓炳强星期一（8月14日）率领保安局去年成立的“保安局青少年制服团队领袖论坛”成员和“亮志计划”非华语学生一行约50人，于8月14日至21日到访西安、延安及北京。

据报道，邓炳强完成西安行程后，将于星期三（16日）晚上返回香港，并于星期六（19日）再赴北京与团员再会合，次日返港。香港保安局常任秘书长李百全则会参与部分西安行程和延安全程。

邓炳强离港期间，将由保安局副局长卓孝业代理担任局长。