中国金融监管总局：鼓励保险资金积极参与灾后恢复重建

中国金融监管当局印发文件，提出加大金融支持灾后重建力度，帮助受灾群众和企业尽快恢复生产生活。

中国国家金融监管总局星期一（8月14日）印发《关于做好防汛救灾和灾后重建金融服务工作的通知》，从发挥银行保险资金作用、强化对重点对象的信贷支持等共五个方面提出要求。

通知要求，受灾地区监管局和各银行保险机构要围绕受灾民众和企业的需求，及时提供有温度的金融服务，最大限度减少洪涝灾害对经济社会发展和人民生活的影响。

通知还要求银行保险机构要做好灾情应对组织动员，保障基本金融服务和关键基础设施稳定运行，同时要及时摸排在建项目、授信企业的受灾情况，主动联系受灾客户，提供精准服务。

此外，通知还要求银行机构强化对小微企业、个体工商户、“三农”、与民生密切相关的灾区交通、通讯、燃气电力等基础设施修复重建和改造升级等重点领域的信贷支持，做好个人客户金融服务。

通知也鼓励保险资金积极参与灾后恢复重建，支持保险机构积极对接受灾地区经营主体灾后重建、生产恢复等方面的资金需求。

通知发布两天前（8月12日），金融监管总局还印发了《关于加大保险预赔付力度 着力做好防汛救灾保险理赔工作的通知》，要求全力以赴做好保险理赔工作，最大限度简化理赔流程和手续，开辟“绿色通道”，切实做到能赔快赔、应赔尽赔。