新竹市长高虹安涉嫌诈领助理费被起诉

台湾民众党籍新竹市长高虹安因涉嫌诈领助理费，被台北地方检察署（北检）以贪污等罪名起诉。

综合台湾《联合报》《上报》等报道，高虹安去年被告发在担任立法委员任内，诈领助理费46万元（新台币，下同，约1万9500新元），以及资策会控告高虹安涉背信等两案。北检星期一（8月14日）侦查终结，并决定以贪污治罪条例、伪造文书罪等罪起诉高虹安。资策会案则予以不起诉处分。

原高虹安办公室主任陈奂宇、黄惠玟、助理王郁文、陈昱恺等人也以贪污等罪被起诉。高虹安男友李忠庭则获不起诉处分。

高虹安去年在竞选新竹市长期间，被民众举报在担任立委时聘用前助理、男友李忠庭诈领助理费，不仅要求助理缴回高报的薪资当“公积金”代垫私人支出，李忠庭还在两年内捐了60万给民众党，被质疑是“国库通党库”。

随后，资讯工业策进会也指，高虹安在资策会任职期间取得了研发成果，但在申请专利时却以科智公司及高圣精密机电公司的名义，而非资策会，因此向北检提告高虹安涉嫌刑法背信罪。

为此，北检去年底和今年4月两度传召高虹安到案说明，但高虹安对贪污、背信指控不认罪，称自己没有涉及任何贪污不法，并形容提告内容非常令人瞠目结舌。

针对高虹安被起诉，国民党主席朱立伦称，自己尊重司法，但也强调毋枉毋纵，不要因为政治因素或党派因素特别针对某位县市长，“我还是相信法律一定要还给高虹安清白”。