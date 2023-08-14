特斯拉中国又一车型降价 Model Y长续航版首次低于30万元

继Model S和Model X两款车型降价后，特斯拉中国又宣布Model Y车型降价，其中长续航版起售价首次低于30万元（人民币，下同，5万6100新元）。

特斯拉官方账号星期一（8月14日）发布微博，消息发布当天起，Model Y长续航版起售价从31.39万元调整为29.99万元，Model Y高性能版从36.39万元调整为34.99万元。

此外，特斯拉还向购买Model 3和Model Y的买家发放8000元保险补贴。

彭博社报道称，此次降价意味着特斯拉Model Y车型的价格创下历史新低。

特斯拉今年在全球范围内已进行了多轮调价。最近一次降价是7月下调两款高端车型Model S和Model X的价格。

在今年7月举行的中国汽车论坛上，特斯拉曾与16家中国汽车制造商签署休战协议，承诺避免异常定价，维护公平竞争。

但协议签署两天后（7月8日），中国汽车工业协会就根据反垄断法，以承诺书中的“价格”表述表意不当为由，将相关条款从承诺书中删除。

特斯拉7月在中国的交付量下降了31%，跌至今年以来的最低水平。

随着特斯拉公布此次降价，中国汽车股随大盘走低。彭博社引述分析师报道，市场猜测比亚迪可能很快进一步降价。

车企股价星期一（14日）纷纷下跌。香港市场上，比亚迪一度下跌8.3%，理想汽车跌9.3%，蔚来汽车跌6%，小鹏汽车跌7.7%，长城汽车跌5.9%。在A股市场，上汽集团一度下跌2.3%，长安汽车下跌7%。