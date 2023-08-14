刘国中吉林调研：抓好灾区生产恢复 防规模性返贫

中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中到吉林调研，要求全面抓好农业农村救灾和生产生活恢复，及时采取帮扶措施，防止出现规模性返贫。

据新华社报道，刘国中上星期六（8月12日）至星期天（13日）到吉林调研农业农村抗灾救灾和卫生防疫工作。

刘国中首先到受灾较重的舒兰市和榆树市，实地察看农作物受灾和农业救灾情况。他说，抓好农业防灾减灾对确保秋粮丰收至关重要，要继续做好受灾田块排涝降渍和晒地散墒，立足实际运用好扶苗追肥、改种补种等措施，千方百计减少损失；加快修复受损田块和水利设施，夯实农业发展基础；抓紧落实农业救灾资金，做好信贷和保险理赔服务；抓好未受灾田块田间管理，加强病虫害防治和水旱等灾害防御。

刘国中也提到，要高度重视洪涝灾害对部分脱贫地区和群众造成的影响，加强监测排查，及时采取帮扶措施，坚决防止出现规模性返贫。要把受灾地区恢复重建和乡村振兴结合起来推进，促进乡村产业尽快恢复，有力有序开展乡村建设。

刘国中也实地考察了村卫生室，了解村民健康、村庄清淤、卫生消毒、药品供应保障等情况。

刘国中说，当前正是灾后防疫的关键阶段，要毫不放松抓好各项防疫措施落实，坚决防止因灾导致传染病发生。持续做好饮水、食品、环境等卫生监测，保障群众饮水饮食卫生安全，严防病从口入；科学做好居民安置点、退水后居住环境等重点部位消毒消杀工作，避免发生二次污染；加强药品配备，组织医务人员深入一线，更好为群众提供健康检查、医疗救治等健康服务。

中国各地发生洪灾后，刘国中过去几天到访多个灾区视察救灾情况。刘国中上周五（8月11日）到河北、北京调研灾区卫生防疫和农业生产恢复工作。他强调，要采取有力有效措施扎实抓好灾区卫生防疫和农业生产恢复，最大限度降低灾害对人民群众健康和农业生产的不利影响，确保大灾之后无大疫和全年粮食丰收。