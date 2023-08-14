民进党去年盈余超6000万新台币

台湾内政部公布的各政党财报显示，台湾各主要政党中，国民党、民众党和时代力量都出现亏损，只有民进党录得6098万元（新台币，下同，约258万新元）的盈余。

据台湾《联合报》报道，台湾内政部政党资讯网星期一（8月14日）公开各政党2022年度财务申报书表，全台78个政党均已申报，其中民进党盈余6098万元，国民党、民众党、时代力量均出现亏损。

根据国民党决算报告书，国民党2022年度收入12亿7264万元，7亿4460万元受党产会限制处分，实质收入为5亿2804万元；支出12亿8112万元，党产会处分提列备损后，实质支出5亿3651万元。收支结算后亏损847万元。

民进党去年度收入7亿314万元、支出6亿4216万元，录得6098万元盈余；台湾民众党去年度收入1亿2618万元，支出1亿4783万元，亏损2165万元；时代力量去年度收入7243万元、支出8204万元，亏损961万元。

台湾内政部说，为确保政党财务公开透明，根据政党法第21条及第40条规定，政党财产及财务状况决算书表，应委托会计师查核签证后，报送内政部，再由内政部汇整公开。政党未依规定申报或申报资料与规定不符者，内政部应通知其限期申报补正。