涉诈领助理费被起诉 高虹安批起诉内容荒唐草率

台湾新竹市长高虹安因涉嫌诈领助理费被起诉后，召开记者会批评台北地检署的起诉内容“荒唐”“草率”，忽略了对她有利的证据，是台湾史上“侦查不公开”最典型的笑话。

综合台湾《上报》、风传媒和中央社报道，高虹安星期一（8月14日）在记者会上说，对检察官草率起诉，以及未尽对于被告有利与不利一并要注意的证据，她要给予谴责，希望不要做政治的判案。

高虹安称，她的所有助理都是有工作、有加班才申报加班费，而检方所提出的“洗头、双眼皮”费用都只是请助理代垫，事后都有归还。“总共洗头六次、公定价150元……有必要这样大费周章吗？”

高虹安称，在担任立委前，自己对于立法院的制度完全不熟悉，办公室的制度都是延续前立委李俊毅的做法，没有强迫助理捐赠费用、没有经手款项、也从不过问，都是助理“愿意捐就捐”。

高虹安更指控，检察官对她有利的证据不管不顾，除了没有明确告诉她罪行外，至今四个月都没有答应她的开庭要求，因此认为检方的起诉非常荒诞、可笑。

高虹安也称，她相信检察官“早就想要起诉她”，因为过程中有太多信息被恶意操作、带风向，是台湾史上“侦查不公开”最典型的笑话。

针对资策会提告背信罪一案，高虹安称，提告内容有许多不实指控，包括诈领海外出差费以及专利部分，都让她感到瞠目结舌。她重申一切工作都是主管指派且同意，也有提出证据给检察官调查，对于资策会非常失望，未来不排除提告诬告罪。

高虹安去年被民众举报在担任立委时聘用前助理、男友李忠庭诈领46万元（新台币，约1万9500新元）助理费。北检历经八个月调查后，于星期一以贪污等罪起诉高虹安。资策会向北检提告高虹安涉嫌刑法背信罪部分，北检予以不起诉处分。

北检在起诉书中说，检方认定高虹安辩称没强迫助理缴回零用金，也没人表示不愿意等语，只是高虹安的卸责之词，因为高虹安身为立法委员，具有审核决定如何分配办公室各公费助理酬金及同意核给助理加班费的权限，且须于申领文件上亲自签名或盖章，因此不予采信。

另外，之所以起诉黄惠玟、陈奂宇、陈昱恺等助理，北检说，他们都在侦查中自白犯罪，承认知悉申报的金额与实际领到的酬金、加班费不符，并知悉要将差额缴回的用途，因此检方认定助理均知情并配合高虹安诈领款项。

针对高虹安被起诉，鸿海创办人郭台铭表示，他相信高虹安的清廉、正直，并支持高虹安用一切力量捍卫清白。

郭台铭还说，司法应是社会正义最后一道防线，不应沦为政治打压、迫害对手的工具。