中国和泰国将举行陆军联合训练

中国国防部宣布，中国和泰国将在8月中旬至9月初，举行“突击-2023”陆军联合训练。

据中国国防部官网发布的消息，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校星期一（8月14日）宣布，根据年度计划及中泰双方达成的共识，中泰“突击-2023”陆军联合训练将于8月中旬至9月初在泰国举行。

吴谦介绍，“突击”系列陆军联训以联合反恐作战为课题，旨在加强中泰陆军反恐合作、促进两军关系发展，为维护地区和平稳定发挥积极作用。

资料显示，中泰上一次举行陆军联合训练是在2019年，之后因为疫情暂停。

据此前报道，中泰两国空军于7月在泰国空军乌隆基地举行了“鹰击-2023”空军联合训练，中国派出歼击机、歼轰机、预警机等赴泰参训。据泰国媒体报道，两国在陆军联合训练后，也会举行海军联训。

今年6月，中国国防部长李尚福会见泰国陆军司令纳隆潘（Narongphan Jitkaewtae）时说，中泰两军关系发展势头良好，双方愿通过中泰“突击-2023”陆军联合训练、“和平友谊-2023”多国联合演习等合作项目，推动两军特别是两国陆军务实合作取得更多成果。李尚福也说，面对当前亚太地区的一些安全挑战，中方愿同泰方共同维护地区稳定，确保亚太长治久安。