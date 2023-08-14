香港非法集结案上诉得直 黎智英等四人获减刑

香港维园非法集结案涉案四人获得减刑，其中包括壹传媒创办人黎智英。

据香港中通社报道，香港上诉法庭星期一（8月14日）上午宣判，2019年8月18日香港维园非法集结案此前被判囚八至18个月不等的黎智英等七人，其组织未经批准集结罪定罪上诉得直，撤销该定罪及判决。

至于参与非法集结，则维持原判，四名原先未获缓刑被告，由于部分控罪被撤销，均获准减刑。其中黎智英获减刑三个月，即刑期由一年减至九个月。

七名上诉人依次为黎智英、李卓人、吴霭仪、梁国雄、何秀兰、何俊仁、李柱铭，其中黎智英、梁国雄和何秀兰未到庭。

控罪指，七人于2019年8月18日分别组织及明知而参与一个违规《公安条例》下进行的公众游行，案件经审讯后七人均被裁定罪成。其中，黎智英和李卓人被判囚12个月、梁国雄和何秀兰分别被判监18及八个月。

四人均就定罪及刑期提出上诉，由于组织未经批准的集结定罪上诉得直，黎智英改判监九个月，李卓人改判监六个月，梁国雄及何秀兰则改判监12个月及五个月。

吴霭仪和何俊仁被判监12个月，李柱铭被判监11个月，三人均获判缓刑两年，均未有就刑期提出上诉。

上诉一方早前指出，法官裁定黎智英蓄意及计划组织游行，并非只想分散人群。黎智英指，各上诉人当时只参与“流水式集结”，并非组织者；李柱铭和何秀兰否认曾参与设计游行路线；吴霭仪指当天游行开始20分钟后才到达铜锣湾，肯定不是组织者；其余上诉人也否认是组织者。