中国国防部：中俄两军合作公开透明

针对日本上月派遣军舰追监正进行联合巡航的中俄海军舰艇编队，中国国防部称，中俄两军合作公开透明，并敦促日本停止“毫无实际意义”的干扰。

据中国国防部官网消息，中国国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦星期一（8月14日）在新闻发布会上说，根据中俄两军年度合作计划，两国海军舰艇编队在太平洋西部和北部相关海域举行海上联合巡航。

吴谦称，中俄联合巡航行动不针对第三方，与当前国际和地区局势无关。巡航过程中，中俄双方舰艇遵守国际法，全程在公海航行。

他批评，日本近距离跟踪监视的举动是非常危险的，极易引发误解误判和海空意外事件，并敦促日本停止毫无实际意义的干扰，停止影响中日双边关系健康发展，损害地区和平稳定的不负责任言行。

吴谦还称，中俄两军合作公开透明，旨在共同捍卫国际公平正义、维护世界和地区安全稳定。“与一些国家抱守冷战思维，大搞阵营对抗，处处霸权霸凌的做法完全不同。”

中俄军事合作近期持续加温，两国7月28日共派出10艘军舰在太平洋实施海上联合巡航，期间穿过日本与俄罗斯之间的宗谷海峡，引来日本海上自卫队关注。

两国上周还共派出11艘军舰逼近阿拉斯加海域，引发美国派出四艘船舰和军机监控，是中俄大规模舰队史上首次靠近美国海岸。