涉掌掴男童被捕港回教中心导师获准保释

香港一家回教中心的巴基斯坦籍导师涉嫌掌掴一名未能背熟《可兰经》的13岁男童，被捕后在星期一（8月14日）获准保释。这起涉嫌虐童案将押后至9月再讯。

综合《明报》《星岛日报》和网媒“香港01”等报道，一名35岁巴基斯坦籍男子本月初以义工身份在鰂鱼涌一家回教中心指导学童背诵《可兰经》，涉嫌多次掌掴上述男童，造成他视网膜脱落，须接受手术并留院观察。

香港警方上星期五（11日）以涉嫌虐待儿童罪逮捕上述巴基斯坦籍男子。警方上星期六（12日）称，该男子被暂控一项伤人罪，案件将于星期一上午在东区裁判法院提堂。

这名报称无业的男子星期一上午身穿蓝色上衣、灰裤、头戴塔基亚帽应讯。他被控于今年8月5日在香港岛鰂鱼涌英皇道1048号至1056号益发大厦地下的一家可兰经教育中心（Madrasa Taleemul Furgan Islamic Union），非法及恶意伤害男童X。

控方申请将案件押后六个星期，以待警方进一步调查，以及索取男童X的医疗报告。控方也称，被告并非中心教师，而是义工。主任裁判官徐绮薇批准此案押后至9月25日再讯。

辩方为被告申请保释，控方反对，但主任裁判官徐绮薇批准被告以5万港元（约8662新元）保释，直至此案再讯。保释期间，被告不得离港、必须交出所有旅游证件、居住于报称地址、每个星期须到警署报到三次，也不得接触控方证人，包括涉案男童和他的姐姐，以及不得返回涉案教育中心。