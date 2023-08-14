台金防部前参谋长将公发洗衣机据为己有被判12年

台湾陆军金门防卫指挥部前参谋长涉嫌将公家购买的价值7990新台币（约340新元）的洗衣机据为己有，被以侵占公用财物罪，判处有期徒刑12年。

综合《自由时报》和ETtoday新闻云星期天（8月13日）报道，台陆军金门防卫指挥部前参谋长林帝志（现已改名）涉嫌将公家购买的洗衣机寄回台南市的家中，据为己有，遭控违反贪污治罪条例案件，被检察官提起公诉。金门地方法院审酌认为其犯后均无悔意，以触犯侵占公用财物罪，判处有期徒刑12年，剥夺公权三年。

判决书指出，林帝志在2017年7月1日至2019年10月4日间担任金防部少将参谋长，对金防部所属部队行政、采购、伙食业务负有监督权责。2017年12月间，他得知金防部后勤处将为官兵采购洗衣机，主动提议要为时任金防部副参谋长郑有为添购洗衣机。

判决书指，林帝志指示下属将采购的10台价值7990新台币的洗衣机中的一台，先放在自己的办公室，待副参谋长从台湾本岛返回金门再交付其使用。副参谋长表示暂无更换洗衣机意愿后，林帝志指示不知情的两名驾驶兵，将洗衣机托运寄送到他位于台南住处，由妻子签收，将洗衣机占为己有。

判决书指，半年后事发，林帝志为遮掩犯行，自费花8000新台币让下属去购买一台同型号洗衣机运至营区库房，并交代别被部队的人发现。之后，他再将此前侵占的公发洗衣机自台湾本岛运回金门，私下运至不知情友人处。林帝志向友人提议，该洗衣机提供给友人使用，并请其出具“洗衣机存放证明书”，称洗衣机是“一年多前”交给其使用，以试图掩饰自己将洗衣机侵占的行为。

判决书指出，被告利用身为金防部少将参谋长重要职务之便，图私人不法利益，将所管领洗衣机运寄至台南家中，做此明显公私不分、将职务所管领公用财物侵吞入己之行为；以其参谋长地位之尊崇，仍侵占7990元的公用洗衣机，并于犯后为掩饰犯行而故意购买相同型号洗衣机鱼目混珠，更于案件爆发后，请托友人协助圆谎。

判决书指，自侦办之初，至审理终结，林帝志均无悔意；在历经大量查证下，仍为不合情理的辩解，其犯后态度明显失当。故依照贪污治罪条例，重判有期徒刑12年，剥夺公权三年，全案可上诉。

据报道，台陆军司令部在2019年10月发布通报称，时任金防部参谋长林帝志少将，因涉及账目浮报问题遭到调查，已下令将其调任陆军司令部委员。

报道也称，检方曾私下透露，林帝志在参谋长任内，涉嫌侵占大批部队内公物，包括各类装饰品，例如摆设在办公室内的文昌笔、聚宝盆、花瓶等，并将私人招待亲友饮宴的餐费，也拿去报销公账。