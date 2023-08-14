香港迪士尼乐园酒店暑假期间入住率逾九成

香港迪士尼乐园迎来陆港通关后的首个暑假，园内三家酒店在暑假期间的入住率超过九成。

据网媒“香港01”报道，香港迪士尼营运高级副总裁施保添星期一（8月14日）说，该园迎来陆港通关后的首个暑假，园内三家酒店在暑假期间的入住率超过九成。

施保添乐见中国大陆旅客和海外旅客到迪士尼乐园游玩。他根据香港旅发局公布的数字说，赴港选择到香港迪士尼乐园游玩的旅客比疫情前多。

他提到，目前到乐园游玩的旅客愿意花费更多购买周边商品，加上晚上有全新的烟花表演，更多旅客逗留至闭园前，因此旅客在饮食上的花费也有所增加。

施保添说，虽然暂时未知入园人数是否恢复到疫情前的水平，但抵港航班未回复至疫情前水平，预计这将对入园人数造成一定影响。不过，他仍对乐园的发展前景持“保守乐观”态度。

他也说，乐园自陆港通关以来多次举办招聘日增添人手，目前已聘请近1000名工作人员。但他认为，香港失业率低加上酒店业开始聘请更多人手，与同行竞争变大，因此乐园在招聘面对一定的困难，其中房务人员最难招聘。

施保添说，魔雪奇缘世界预计将于今年11月开幕。为应付新园区运作，香港迪士尼乐园将于8月底举行招聘日，期望能再招聘500名员工以维持乐园运作。