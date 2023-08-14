车队遇袭事件：中国吁巴基斯坦严惩凶手

针对巴基斯坦瓜达尔港星期天（8月13日）发生了针对中国工程师车队袭击事件的提问，中国外交部星期一（14日）回应，此事件未造成中国公民伤亡，但中方已要求巴方严惩凶手，采取措施确保中国公民人身安全。

中国外交部发言人汪文斌星期一在例行记者会上说，巴基斯坦瓜达尔港中方项目车队星期天遭受路边炸弹袭击和枪击，没有造成中国公民伤亡。中方强烈谴责这一恐怖主义行径，已要求巴方严惩凶手，采取措施确保中国公民人身安全。

他介绍，中国驻巴使领馆已第一时间启动应急预案，提醒当地中国公民、企业和项目施工单位提高警惕，升级安保举措，密切关注安全形势，防范安全风险，确保安全。

汪文斌强调，中方将继续同巴方一道，共同防范和应对恐怖主义威胁，切实保护在巴中方人员、机构和项目安全，任何妄图破坏中巴友谊和中巴经济走廊建设的图谋都绝不会得逞。

巴基斯坦武装组织俾路支解放军声称，他们在星期天袭击了载着中国工程师前往巴国西南部瓜达尔港的车队。

中国驻巴基斯坦使馆以及驻卡拉奇总领馆当天证实，载着中国公民的车队星期天早上遭遇袭击，但未造成中国公民伤亡。

俾路支解放军星期天在巴基斯坦袭击载着中国工程师的车队后，两名激进分子已被当地警方击毙。