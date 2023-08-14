彭博：专注中国的活跃对冲基金数量2012年来首次下滑

据彭博社报道，专注于中国的活跃对冲基金数量至少自2012年以来首次下滑，标志着中国离岸对冲基金的重大转变。

彭博社星期一（8月14日）引述Preqin数据报道，截至今年6月，专注于中国的活跃对冲基金仅推出了五只新基金，另有18只基金被清算。

报道称，中国离岸对冲基金2021年时几乎占亚洲新基金的一半。而后中国整顿教辅和电商等行业，以及与美国地缘政治紧张局势加剧，导致回报疲软，削弱了全球投资者对中国资产的兴趣。

报道举例，淡泰资本（Dantai Capital）今年关闭了旗舰大中华对冲基金，并表示其投资策略在当前市场环境下不再奏效；玉兰资本（Yulan Capital Management）也在2022年底清算了一家专注于大中华区的亚洲对冲基金。

全球对冲基金数据库Eurekahedge数据显示，专注于中国的对冲基金，尤其是选股型基金，正面临前所未有的连续第二年亏损。超过三分之二专注于中国的对冲基金在2022年出现亏损，36%的基金则下跌了五分之一或更多。Preqin数据显示，今年上半年，62%的中国基金未能盈利。

彭博社引述知情者消息称，天骏中国基金（Legends China Fund）在过去两年每年都亏损超过20%，今年1至7月下跌16%；兰溪中国基金（Blue Creek China Fund）今年上半年下跌17%，难以终结自2021年开始的连续亏损。

彭博社指出，中国离岸基金有一些共同特点，使它们特别容易受到最新监管和地缘政治不利因素的影响。

在彭博数据库417家专注于中国的对冲基金中，约88%专门从事股票多空交易。其中，五分之二偏向多头。市场上涨时，该策略往往效果更好。

据Eurekahedge的数据，截至7月，大中华区股票多空基金下跌约1%，其中11%的基金公布了数据。

MSCI中国指数自2020年底以来已下跌43%，同期美国标准普尔500指数则是上涨19%。