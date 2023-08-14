中国农业农村部要求受灾地区尽快抢种速生菜 防止断档脱销

中国农业农村部要求受灾地区要统筹考虑秋冬蔬菜供应，尽快抢种速生菜，同时协调好冬淡蔬菜供销渠道，有序组织调运和投放，防止出现断档脱销。

中国农业农村部星期一（8月14日）在官网发布新闻稿，提出上述要求。

根据新闻稿，受台风“杜苏芮”影响，华北、黄淮、东北等地出现极端强降雨，引发严重洪涝灾害，造成蔬菜设施受损和菜田被淹，对局地蔬菜供应和秋冬季蔬菜生产不利。为确保蔬菜稳产保供，农业农村部下发紧急通知，要求各级农业农村部门落实责任，强化指导，切实抓好当前抗灾减灾和秋冬蔬菜生产。

农业农村部指出，受台风“杜苏芮”影响，京津冀等地区遭受严重洪涝灾害，不仅影响当前灾区蔬菜生产供应，而且影响秋季蔬菜定植，将对全国秋冬蔬菜保供稳价带来较大压力。各地要压实“菜篮子”市长负责制，统筹抓好生产发展、产销衔接、流通运输、市场调控、质量安全各项工作，努力化解灾害不利影响，确保蔬菜生产稳定、供应充足。

农业农村部提出，要稳定秋播蔬菜生产，分区施策抓好生产，“南菜北运”蔬菜产区，要充分发挥南方地区冬季光温优势，挖掘冬闲田资源，因地制宜扩大冬季蔬菜生产，增加对北方地区的调出量。北方设施蔬菜产区，稳定发展节能高效现代设施蔬菜生产，做好设施果菜秋冬茬和越冬茬的育苗生产准备，尤其是受灾害影响大的地区要尽快恢复生产，做好改种补种，增加冬春地产鲜菜供应量。

农业农村部也提出，要持续加强蔬菜生产、流通、消费各环节信息监测，适时发布生产和市场信息，稳定社会预期，引导生产经营主体合理安排蔬菜品种、种植规模、上市档期。

农业农村部并要求受灾地区要统筹考虑秋冬蔬菜供应，尽快抢种速生菜，同时协调好冬淡蔬菜供销渠道，有序组织调运和投放，防止出现断档脱销。