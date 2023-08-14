中国金融监管局据报已成立工作组 评估中融信托风险

中国最大资产管理公司中植企业集团旗下的中融信托被曝逾期兑付近1亿元（人民币，下同，1868万新元）之际，有知情人士透露，中国国家金融监督管理总局上个月已经成立工作组，评估中融信托的未尝债务和风险。

彭博社星期一（8月14日）引述匿名知情人士报道，中国监管机构要求中融信托报告其未来支付计划和可处置资产，以应对流动性紧缩。其中一名知情人士说，中融筹集的资金有近一半流入了其母公司或关联公司。

中国国家金融监督管理总局、中融信托和中植集团没有回应彭博社的置评请求。

据此前报道，中融信托上星期被证实逾期兑付，咸亨国际、南都物业和金博股份分别发公告称，购买的中融信托计划未能按期收回本金和收益，累计逾期金额近1亿元。

由于有传言称中融信托的兑付逾期和中植集团的流动性危机有关，也引发市场对其他信托公司的担忧。

中植是一家业务涵盖信托公司、私募股权和财富管理的金融巨头，管理资产规模高达1万亿元。中植集团也是中融信托的第二大股东，持股比例约为 33%。

中融信托的年报数据显示，在其管理的6290亿元信托资产中，房地产占 11%，工业占 42%，金融机构占 33%。此前，该公司还曾因投资缺乏相关审批的房地产项目，被中国监管部门罚款 20 万元，并承诺改善合规性。